Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал

Заслуженному артисту России Александру Маршалу 7 июня исполняется 69 лет. Как развивались его карьера и личная жизнь, что известно о его политической позиции?

Чем известен Маршал

Александр Маршал родился 7 июня 1957 года в станице Кореновской (ныне город Кореновск) Краснодарского края.

Музыка вошла в жизнь Маршала рано: в семь лет он с семьей переехал в Тихорецк и начал учиться игре на фортепиано. Позже, уже самостоятельно, освоил гитару. В 15 лет, перебравшись в Сальск, основал свой первый коллектив — вокально-инструментальную группу «Степняки». Ансамбль активно выступал на городских праздниках, свадьбах и дискотеках, что укрепило его интерес к профессиональной музыкальной карьере.

После окончания Ставропольского военно-авиационного училища, где он получил прозвище «Маршал» (настоящая фамилия певца — Миньков), и службы в армии, он сменил несколько профессий, продолжая заниматься музыкой. В 1980 году он переехал в Москву, где работал с «Москонцертом». Он также играл в группе «Аракс», а затем присоединился к коллективу Стаса Намина «Цветы».

Настоящий успех пришел к нему в 1987 году, когда он стал бас-гитаристом группы «Парк Горького». Эта группа добилась мировой славы: сингл Bang вошел в топ-15 на американском MTV, а Try to Find Me попал в Billboard Hot 100. После того как вокалист Николай Носков покинул коллектив, Маршал занял его место в качестве солиста группы.

В 1998 году начал сольную карьеру. Первый альбом «Может быть» сразу принес хиты: «Погоди‑постой», «Орел», «Улетаю вновь». Позже вышли «Там, где я не был» (2000), «Белый пепел» (2001) и «Я тебя никогда не забуду» (2003). Всего он выпустил более 15 студийных альбомов.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин удостоил Александра Маршала ордена «За заслуги в культуре и искусстве». В документе отмечается вклад музыканта в отечественную культуру и его многолетняя плодотворная деятельность.

Что известно о гонорарах Маршала

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что заслуженный артист РФ мог получить не менее 35 млн рублей по случаю празднования Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. По данным источника, из-за высокого спроса на корпоративные мероприятия артист организовал экспресс-формат своих выступлений. В рамках этого формата Маршал исполняет три песни за 2,5 млн рублей.

Как писал канал, исполнитель был полностью загружен: с 16 по 28 февраля его график был расписан на 13 дней без перерыва, а все даты на корпоративы уже проданы. Кроме того, артист запланировал два больших сольных концерта в Москве и Петербурге, но на них продали лишь около 40% билетов.

По версии источника, команда Маршала запустила по случаю Дня защитника Отечества короткие выступления без разогрева и пауз. Одна песня обойдется в 650 тыс. рублей, три — в 2,5 млн рублей, полчаса концерта — также 2,5 млн рублей, а полный час — 3,5 млн рублей. Как пишет канал, организаторы скидок не предлагают.

Как сложилась личная жизнь Маршала

У Маршала было три официальных брака и множество романов. После того как он присоединился к группе «Парк Горького», он решил создать семью. Но его отношения с со временем женой стали напряженными, и они развелись.

Второй женой артиста стала Наталья Курко, которая родила ему дочь Полину. Но и этот брак не выдержал испытаний. Разные страны и расстояния разрушили их отношения: Александр вернулся в Россию, а Наталья с дочерью обосновались в Лос-Анджелесе.

Третья жена Александра, тоже Наталья, вошла в его жизнь во время гастролей группы «Парк Горького». Пара была вместе 20 лет, и у них родился сын Артем в Лос-Анджелесе в 1997 году. Однако за внешним благополучием скрывались проблемы: отношения начали ухудшаться, когда Александр стал проводить время с солисткой группы «Блестящие» Надеждой Ручкой.

Музыкант не спешил разводиться, и Надежда, устав от ожидания, ушла. Наталья подала на развод, но Александр недолго оставался один.

В 2017 году он встретил Карину Нугаеву — 24-летнюю редактора радио «Шансон». Познакомились они в редакции после эфира и с тех пор не расставались.

Как Маршал помогает бойцам СВО

В сентябре Маршал заявил о своей поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что выполняет эту задачу из чувства глубокого патриотизма.

«Я не считаю, я знаю, что не хватает [помощи]. И я поэтому и помогаю, сам лично. Уже отправил много чего туда. Всегда люди помогали воинам. Это было всегда, и в Великую Отечественную войну», — подчеркнул Маршал.

Он подчеркнул, что, хотя он и гражданский, присяга, которую он принял в военном училище в 1974 году, сохраняет свою значимость на протяжении всей его жизни. Более того, музыкант принимал участие в вооруженных конфликтах и бывал в зонах боевых действий, что позволяет ему в полной мере осознавать, насколько важна поддержка для солдат.

В апреле 2024 года артист выступил перед ивановскими десантниками, исполнив свои хиты. В разговоре с военными он признался, что сам служил в армии. По его словам, бывшие военные навсегда сохраняют этот опыт в себе.

«Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <…> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой», — отметил артист.

В октябре сын известного музыканта Артем Миньков рассказал, что они с отцом регулярно приезжают на передовую и поддерживают российских военных, участвующих в специальной операции.

Маршал в одном из интервью поделился, что ему не дали похоронить скончавшихся на Украине мать и сестру из-за запрета на въезд в страну. Артисту также пришлось просить об эксгумации отца, который умер в 2001 году. Певец считает личными врагами тех, кто не пустил его проститься с родственниками.

«Я сказал: „Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю“», — отметил он.

Александр Маршал начал выступать в Донбассе в 2014 году и поддержал специальную военную операцию после ее начала. Он говорит, что знает о многих событиях, которые привели к СВО.

Из-за поддержки спецоперации Маршал оказался в санкционных списках Украины, Канады и Латвии.

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