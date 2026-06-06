Критика СВО, помощь ВСУ, возвращение в РФ: как живет Александр Филиппенко

Недавно появилась информация о том, что народный артист России Александр Филиппенко продал две квартиры в Москве. Осталась ли у актера недвижимость в РФ, почему он покинул страну и правда ли, что помогал ВСУ?

Когда Филиппенко покинул Россию, как разрывает связи со страной

Народный артист России Александр Филиппенко уехал из России в Литву.

СМИ пишут, что известный по роли в «Мастере и Маргарите» артист продал две квартиры в центре Москвы после отъезда из РФ. После того как актер покинул страну, у него оставались две квартиры в районе Патриарших прудов — в Богословском переулке (55 кв. м) и в Спиридоньевском переулке (около 110 кв. м).

В настоящее время в России у Филиппенко сохраняется старый дом площадью около 150 кв. м в Ново-Переделкино с земельным участком в семь соток, который выставлен на продажу за 40 млн рублей, однако покупателей пока нет.

Филиппенко снялся более чем в сотне фильмов, среди которых «Мастер и Маргарита», «Трудно быть богом» и «Убить дракона». В театре Моссовета актер был задействован в спектаклях «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой» и «ШекспирГамлет».

Что Филиппенко говорил об СВО

Актер заявил, что ему «стыдно, грустно и печально», назвав 24 февраля 2022 года «одним из самых позорных дней в жизни».

В мае 2022 года Александр опубликовал в соцсетях фото в вышиванке и рассказал о гастролях в Киеве.

В феврале 2023 года дочь Филиппенко Александра сообщила, что отец покинул Россию. По ее словам, в ноябре театр Моссовета, где он служил, не возобновил с ним контракт.

Также она рассказала, что актер живет в Вильнюсе. По словам наследницы, отъезд отца связан с политической позицией.

Сам артист заявлял: он не считает, что больше никогда не вернется в РФ. По его словам, он вместе с семьей может принять решение о возвращении на родину.

Правда ли, что Филиппенко помогал ВСУ

Артист в 2023 году также принял участие в спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» вместе с младшим братом Чулпан Хаматовой Шамилем.

Сообщалось, что деньги от продажи билетов пошли на поддержку Украины. На афише постановки была строчка об этом.

Как сложилась личная жизнь Филиппенко

Александр Филиппенко родился 2 сентября 1944 года в Москве.

Первой женой Александра Филиппенко стала актриса Леля Серова. Их брак был недолгим, и вскоре Филиппенко ушел к педагогу и музыкальному критику Наталье Зимяниной. В этом союзе у них родились двое детей: дочь Мария и сын Павел.

«Все 10 лет, что мы жили вместе, я посвящала только ему. И такие фрукты, как он, не попадались мне больше даже в экзотических обстоятельствах», — вспоминала Зимянина.

С 1983 года Филиппенко женат на телережиссере Марине Ишимбаевой, в союзе родилась дочь Александра.

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