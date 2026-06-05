Раскол в семье, здоровье, мнение об СВО: как живет Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась в эфире российского телевидения. Что об этом известно, как сейчас живет артистка, какова ее политическая позиция?

Какие последние новости выходили о Федосеевой-Шукшиной

СМИ часто пишут о плохом самочувствии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Известно, что сейчас артистка живет в Новой Москве с младшей дочерью Ольгой.

Недавно она записала интервью для программы «Прямой эфир», в котором рассказала о том, что происходит в ее семье. А еще ответила внучке Анне, которая пожаловалась на то, что знаменитая бабушка ее отвергла.

Лидия Николаевна до сих пор не простила Ане продажу своей недвижимости в Санкт-Петербурге. Актриса называет город Ленинградом и своим любимым местом на Земле. Там похоронены ее родные. Она любила приезжать сюда не по делам, а чтобы насладиться прогулками по центру, катанием по Неве и отдыхом в старинных дворцах. Теперь она лишена этой возможности, ведь внучка продала ее квартиру в центре за 9 млн, оставив деньги себе.

Анна не чувствует себя виноватой. Квартира все равно должна была перейти к ней по наследству. Но внезапно ей потребовались деньги. Она попросила помощи у бабушки, а та выгнала ее, сказав, что оставит недвижимость только своему правнуку, сыну Шукшиной.

Наладить отношения с бабушкой мешает и то, что у Анны есть шесть номеров телефона Федосеевой-Шукшиной, но ни один из них не работает. Это стало неожиданностью для Ольги Шукшиной.

«Так приезжай хоть каждый день. Хочешь, чтобы я ушла? Пожалуйста, я выйду. Я же единственная тяну эту ситуацию, нет никакой поддержки. Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — сказала Ольга во время записи программы.

Почему рассорились дочери Федосеевой-Шукшиной

В январе прошлого года адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга подала в суд на свою мать и старшую сестру, телеведущую Марию Шукшину.

По данным адвоката, Мария ввела свою мать в заблуждение, переоформив на себя ее долю авторских прав на произведения отца Василия Шукшина. После этого, как отметила Вербицкая-Линник, Федосеева-Шукшина, узнав о потере статуса правообладателя, впала в депрессию.

«Когда Лидия Николаевна узнала, что ее лишили доли в авторском наследии Шукшина, она была, мягко говоря, удивлена. <…> Мария ей регулярно приносила некую сумму. И вдруг выясняется, что деньги деньгами, но Лидия Николаевна перестала быть правообладателем. Что родная дочь ввела ее в заблуждение», — пояснила Вербицкая-Линник.

По данным KP.RU, Мария Шукшина дала 85-летней актрисе на подпись какой-то документ, который оказался распиской об отчуждении своей доли авторских прав. Издание пишет, что это случайно обнаружила младшая дочь Ольга и подала иск в суд на родственниц.

Ольга Шукшина считает, что их семья должна была нести его память «как святыню», но этого не случилось. Адвокат Ольги рассказала, что ее подзащитная может претендовать на интеллектуальную собственность отца, так как она является прямой наследницей.

Что известно о здоровье Федосеевой-Шукшиной

25 февраля текущего года в СМИ появилась информация, что народной артистке РСФСР понадобилась экстренная помощь из-за проблем с сердцем. Известно, что в октябре она перенесла операцию — женщине провели стентирование.

Однако позднее наследница актрисы заявила, что никакой экстренной помощи ей не требовалось. Она подчеркнула, что ее матери предстоит плановое обследование. Женщина добавила, что у нее самой на 25 февраля запланирована консультация у кардиолога касательно здоровья артистки.

«Мы дома. Ничего не вызывали. Чушь, конечно. Действительно, в планах плановое обследование, но не экстренное», — отметила собеседница агентства.

Осенью прошлого года в эфире российского ТВ прозвучала информация о том, что Лидия Федосеева-Шукшина якобы всерьез задумалась о своих похоронах и составила завещание.

В своем видеообращении Федосеева-Шукшина рассказала, что перевела своей дочери Марии 900 тысяч рублей для организации похорон. Средняя дочь взяла на себя ответственность за семейную могилу на Новодевичьем кладбище, где покоится Василий Шукшин.

Как Федосеева-Шукшина относится к СВО

Лидия Федосеева-Шукшина поддержала спецоперацию на Украине. По словам представителя семьи, актриса помогает детям, лишившимся дома.

«Трудности военного и блокадного времени научили ее тому, что необходимо помогать. Она помогает нашей стране, так как считает это очень важным для себя. Лидия Николаевна печально шутит, что судьба семьи Шукшиных немножко напоминает в какие-то моменты судьбу нашей страны, когда сестры все никак не могут остановиться, и что она уже готова свое отдать последнее ради того, чтобы был достигнут мир и понимание», — резюмировала адвокат.

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