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17 июля 2026 в 12:51

«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье

Мускулистая дочь Шукшиной показала, как выглядят ее бицепсы в откровенном платье

Анна Шукшина Анна Шукшина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна впервые попробовала себя на подиуме, где показала, как выглядит ее накаченное тело в откровенном летнем платье. Спортсменка в соцсетях поделилась с поклонниками несколькими снимками с мероприятия. Свой образ Шукшина-младшая дополнила распущенными волосами и ярким маникюром в желтых тонах.

Попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт, — рассказала Анна Шукшина.

За последние годы Шукшина заметно изменила внешность. Из хрупкой блондинки она превратилась в профессиональную спортсменку с выраженным мышечным рельефом. Сейчас Анна работает фитнес-инструктором и консультирует спортсменов по вопросам питания. Весной 2026 года она выполнила норматив мастера спорта по жиму штанги, подняв на соревнованиях в Подмосковье 115 кг.

Ранее певица Анна Седокова не смогла зайти в учетную запись со второго телефона и предположила, что ее аккаунт хотели взломать. Артистка пошутила, что недоброжелателям не удастся удивить поклонников откровенными кадрами, которые и так периодически появляются на ее странице. Певица добавила, что ей нечего скрывать от публики.

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