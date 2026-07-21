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21 июля 2026 в 11:48

Фитнес-эксперт рассказала, сколько калорий сжигает катание на роликах

Фитнес-эксперт Кравченко: час катания на роликах сжигает до 800 калорий

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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За час катания на роликах можно сжечь от 400 до 800 калорий, рассказала «Газете.Ru» руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки Анна Кравченко. Она отметила, что на расход энергии влияют вес человека, техника и рельеф маршрута.

Нижняя граница — это спокойная прогулка в невысоком темпе с частыми паузами. А верхняя — активное катание с ускорениями, поворотами, участками с уклоном и хорошей скоростью, — рассказала Кравченко.

Фитнес-эксперт подчеркнула, что при катании на роликах нагрузка идет не только на мышцы ног, но и на мышцы корпуса, которые отвечают за стабилизацию и осанку. По ее словам, также активно работают ягодицы, бедра и голени.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, что в сутки рекомендуется проходить как минимум 6 тыс. шагов, а по возможности поднимать эту планку до 10 тыс. По его мнению, этот уровень физической активности под силу выполнить практически каждому.

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