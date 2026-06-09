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09 июня 2026 в 14:14

Тренер ответила, сколько калорий можно сжечь во время работы на огороде

Тренер Бахтурина: работа на огороде сжигает до 600 калорий в час

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время работы на огороде можно сжечь 300-600 калорий в час, рассказала «Газете.Ru» старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. Она отметила, что такой вид досуга сравним как с кардио, так и с силовыми нагрузками.

Специалист объяснила, что во время работы на огороде важно следить за положением корпуса, поднимать тяжести с прямой спиной и опираться на силу ног. Бахтурина посоветовала сохранять ритмичное дыхание, чтобы облегчить нагрузку на сердце и избежать скачков давления.

Тренер подчеркнула, что «дачный фитнес» не сможет полностью заменить полноценную тренировку в зале. По ее словам, такой досуг подходит для поддержания ежедневного уровня активности.

Ранее психолог и нутрициолог Анна Слип рассказала, что летом вес может увеличиваться даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг тормозит чувство голода, однако тяга к холодному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом, которые являются концентратом сахара.

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