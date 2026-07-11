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11 июля 2026 в 14:06

3 ошибки, из-за которых постоянно хочется есть: если годами ходите по кругу и не можете похудеть

Фото: D-NEWS.ru
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Многие уверены, что проблема только в силе воли. Но на практике постоянное чувство голода нередко связано с ошибками в рационе. Из-за них человек снова и снова тянется к перекусам, незаметно перебирает калории и не понимает, почему вес стоит на месте. Разберем три самые распространенные причины.

1. В рационе слишком мало белка

Белок считается одним из самых сытных компонентов питания. Если на завтрак или обед его недостаточно, чувство насыщения проходит гораздо быстрее. В результате уже через час снова хочется есть, а под рукой чаще оказываются печенье, булочки или сладости. Они дают быстрый прилив энергии, но почти не насыщают, поэтому круг повторяется. Старайтесь, чтобы в каждом основном приеме пищи был источник белка: яйца, творог, рыба, мясо, птица, бобовые или кисломолочные продукты.

2. Организм просит воды, а не еды

Центры, отвечающие за чувство голода и жажды, находятся в близких отделах головного мозга. Поэтому иногда жажда воспринимается как желание перекусить. Если после еды быстро появляется чувство голода, попробуйте сначала выпить стакан воды и подождать 10–15 минут. Во многих случаях этого достаточно, чтобы понять: организму требовалась именно жидкость, а не дополнительная порция пищи.

3. Еда слишком калорийная, но маленькая по объему

Круассан, сладкая выпечка или небольшая порция пасты могут содержать много калорий, но занимают мало места в желудке. Из-за этого насыщение наступает ненадолго. Намного лучше работают продукты с высоким содержанием клетчатки и большим объемом: овощи, зелень, цельнозерновые продукты и бобовые. Добавьте к основному блюду большую порцию овощей — так прием пищи станет объемнее, а чувство сытости сохранится дольше.

Проверено редакцией
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