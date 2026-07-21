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21 июля 2026 в 21:43

В ООН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание

ООН: треть населения мира не может позволить себе полноценный рацион

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Треть населения мира не может позволить себе здоровое питание, следует из доклада пяти учреждений ООН. В документе указано, что в 2025 году для 2,69 млрд человек, что составляет 32,7% населения планеты, полноценный рацион оказался недоступен. Отмечается, что в среднем правильное питание обходится в $4,28 (336 рублей) на человека в день по паритету покупательной способности.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Африке, где 66,6% жителей не могут позволить себе полноценный рацион. Количество людей, страдающих от голода на континенте, достигло 309 млн и впервые превысило показатель в Азии.

До этого биохимик и нутрициолог Анна Дивинская предупредила, что интервальное голодание может стать причиной обмороков. По ее словам, систематический отказ от пищи также может обернуться усталостью и головной болью.

Ранее психотерапевт Татьяна Потапова рассказала, что тревожные и постстрессовые расстройства, а также депрессия нередко приводят к перееданию и ожирению. По ее словам, нервная булимия тоже способствует набору веса.

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