14 мая 2026 в 14:42

Психотерапевт рассказала, какие ментальные расстройства приводят к ожирению

Психотерапевт Потапова: тревожные расстройства нередко приводят к ожирению

Тревожные и постстрессовые расстройства, а также депрессия нередко приводят к перееданию и ожирению, предупредила психотерапевт Татьяна Потапова. По ее словам, переданным «Здоровьем Mail», нервная булимия тоже способствует набору веса.

Люди с синдромом пищевых эксцессов более подвержены ожирению, отметила Потапова. В зону риска также входят и те, кто склонен к чрезмерно быстрому поглощению пищи. Наконец, психогенное переедание очевидно приводит к лишним килограммам.

Врач пояснила, что люди с ментальными расстройствами, как правило, пытаются заглушить эмоциональную боль и стресс с помощью приемов пищи. Психологическое напряжение вызывает у них упадок сил, из-за чего организм пытается восполнить энергию самым простым способом — через еду. Обычно в ход идут продукты с быстрыми углеводами — они быстро «заряжают» человека, однако эффект длится недолго, и для его поддержания требуется есть снова и снова.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что офисные угощения не только нарушают работу кишечника, но и провоцируют набор веса. По мнению врача, спонтанное или автоматическое употребление сладостей в течение рабочего дня легко превращается в переедание.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
