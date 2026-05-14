Психотерапевт рассказала, какие ментальные расстройства приводят к ожирению

Тревожные и постстрессовые расстройства, а также депрессия нередко приводят к перееданию и ожирению, предупредила психотерапевт Татьяна Потапова. По ее словам, переданным «Здоровьем Mail», нервная булимия тоже способствует набору веса.

Люди с синдромом пищевых эксцессов более подвержены ожирению, отметила Потапова. В зону риска также входят и те, кто склонен к чрезмерно быстрому поглощению пищи. Наконец, психогенное переедание очевидно приводит к лишним килограммам.

Врач пояснила, что люди с ментальными расстройствами, как правило, пытаются заглушить эмоциональную боль и стресс с помощью приемов пищи. Психологическое напряжение вызывает у них упадок сил, из-за чего организм пытается восполнить энергию самым простым способом — через еду. Обычно в ход идут продукты с быстрыми углеводами — они быстро «заряжают» человека, однако эффект длится недолго, и для его поддержания требуется есть снова и снова.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что офисные угощения не только нарушают работу кишечника, но и провоцируют набор веса. По мнению врача, спонтанное или автоматическое употребление сладостей в течение рабочего дня легко превращается в переедание.