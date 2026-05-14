Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы

Неопределенность и отсутствие четких приоритетов на работе вкупе с многозадачностью часто вызывают стресс у россиян, заявила «Газете.Ru» IT-эксперт Мария Васюра. Она уточнила, что опытные специалисты могут страдать от повышенной тревожности даже больше, чем новички, поскольку цена ошибки для них выше.

Снизить нагрузку [на работников] помогают таск-трекеры. В них задачи можно разложить по важности, выделить срочное цветом, увидеть сроки и не метаться между незавершенными делами. В этом случае рабочий день начинается не с хаоса, а с готового маршрута. Современные инструменты помогают руководителям заранее видеть перегрузку в команде. Например, на этапе планирования спринта можно оценить трудоемкость задач, распределение нагрузки между участниками и зоны риска. Если на одного исполнителя приходится слишком много, это видно до срыва дедлайна, а не после него, — объяснила Васюра.

Эксперт предупредила, что, если новый инструмент преподносят как систему контроля, не объясняя его пользы, команда часто реагирует негативно — изменения воспринимаются как очередное корпоративное требование, а не улучшение. По ее мнению, гораздо лучше показать сотрудникам, что именно станет для них проще, быстрее и понятнее.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что некоторые компании штрафуют за беспорядок на рабочем месте. Она обратила внимание, что правильно оформленная зона для работы увеличивает эффективность. По ее словам, особенно это заметно на складах, где необходимо собирать заказы.