День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:46

Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы

IT-эксперт Васюра: неопределенность на работе часто вызывает стресс у россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неопределенность и отсутствие четких приоритетов на работе вкупе с многозадачностью часто вызывают стресс у россиян, заявила «Газете.Ru» IT-эксперт Мария Васюра. Она уточнила, что опытные специалисты могут страдать от повышенной тревожности даже больше, чем новички, поскольку цена ошибки для них выше.

Снизить нагрузку [на работников] помогают таск-трекеры. В них задачи можно разложить по важности, выделить срочное цветом, увидеть сроки и не метаться между незавершенными делами. В этом случае рабочий день начинается не с хаоса, а с готового маршрута. Современные инструменты помогают руководителям заранее видеть перегрузку в команде. Например, на этапе планирования спринта можно оценить трудоемкость задач, распределение нагрузки между участниками и зоны риска. Если на одного исполнителя приходится слишком много, это видно до срыва дедлайна, а не после него, — объяснила Васюра.

Эксперт предупредила, что, если новый инструмент преподносят как систему контроля, не объясняя его пользы, команда часто реагирует негативно — изменения воспринимаются как очередное корпоративное требование, а не улучшение. По ее мнению, гораздо лучше показать сотрудникам, что именно станет для них проще, быстрее и понятнее.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что некоторые компании штрафуют за беспорядок на рабочем месте. Она обратила внимание, что правильно оформленная зона для работы увеличивает эффективность. По ее словам, особенно это заметно на складах, где необходимо собирать заказы.

Общество
работа
работодатели
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.