Стало известно, когда возобновятся рейсы из Москвы в Дубай «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

Запуск регулярных прямых пассажирских перевозок из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты запланирован на 1 июня, сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот». Полеты в Дубай будут осуществляться в ежедневном формате один раз в сутки. Для выполнения рейсов авиаперевозчик задействует комфортабельные лайнеры Boeing 737, в которых предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса, причем бронирование и покупка билетов уже доступны гражданам.

«Аэрофлот» с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки, — говорится в сообщении.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличила период отмены плановых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты до 20 мая 2026 года. Данные меры воздействия на график полетов изначально начали действовать в первые мартовские дни по причине эскалации напряженности в Ближневосточном регионе.

Кроме того, пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Санкт-Петербург — Дубай. Пассажирские перевозки на указанном направлении временно прерывались с 28 февраля.