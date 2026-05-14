День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:16

Стало известно, когда возобновятся рейсы из Москвы в Дубай

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запуск регулярных прямых пассажирских перевозок из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты запланирован на 1 июня, сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот». Полеты в Дубай будут осуществляться в ежедневном формате один раз в сутки. Для выполнения рейсов авиаперевозчик задействует комфортабельные лайнеры Boeing 737, в которых предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса, причем бронирование и покупка билетов уже доступны гражданам.

«Аэрофлот» с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки, — говорится в сообщении.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличила период отмены плановых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты до 20 мая 2026 года. Данные меры воздействия на график полетов изначально начали действовать в первые мартовские дни по причине эскалации напряженности в Ближневосточном регионе.

Кроме того, пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Санкт-Петербург — Дубай. Пассажирские перевозки на указанном направлении временно прерывались с 28 февраля.

Общество
Москва
Дубай
Аэрофлот
авиасообщения
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.