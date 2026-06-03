«Вау-эффект»: Солнце накрыло черным взрывом после мощных вспышек

На Солнце произошел черный взрыв, вызванный мощными вспышками, сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, в результате явление вызвало «вау-эффект».

Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так, — отметили в лаборатории.

Известно, что в 10:00 по Москве на звезде произошла вторая за день мощная вспышка. В результате она разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода. Ученые отметили, что в таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны поглощаются и гибнут при ионизации водорода в этом слое.

Также солнечная вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована утром 2 июня. Астрономическое событие M1.2 (S22E89) продолжалось пять минут.

До этого ученые рассказали, что обнаружили на Солнце корональную дыру, которая по форме напоминает треугольник. Согласно прогнозам, она могла влиять на магнитное поле 3 июня.