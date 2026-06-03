Пентхаус за миллиард и поместье: как продают наследство Иосифа Кобзона

Пентхаус за миллиард и поместье: как продают наследство Иосифа Кобзона

Наследники решили продать элитный пентхаус Иосифа Кобзона, сообщают источники. Где он находится и сколько стоит, какое наследство оставил после себя главный баритон России?

Где находится элитный пентхаус Иосифа Кобзона

Элитный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за 1 млрд рублей, сообщает NEWS.ru.

Двухэтажная квартира площадью 671 кв. м. находится на 16-м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. В доме усиленная охрана, КПП и круглосуточная служба безопасности. СМИ называют главной особенностью этого лота «антуражный интерьер»: со дня смерти эстрадного певца в квартире ничего не менялось, остались оригинальные мебель и декор.

Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон. Изначально пентхаус хотели превратить в музей, однако в итоге решили продать. Источники утверждают, что сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки. СМИ отмечают, что с 2018 года стоимость пентхауса выросла вдвое.

Какое наследство осталось после Иосифа Кобзона

Легендарный советский и российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года — он долгие годы страдал от онкологического заболевания, но продолжал выступать. По оценкам СМИ, Кобзон оставил после себя наследства, «по самым скромным подсчетам», на сумму около 2 млрд рублей.

Кроме элитного пентхауса в доме на Новом Арбате, главной недвижимостью Кобзона было огромное поместье в поселке Баковка в Подмосковье. Этот район входит в зону Старого Переделкино. В 1978 году 40-летний Кобзон купил здесь 84 сотки земли за 70 тыс. советских рублей (ему пришлось занять большую сумму у друзей). Впоследствии он более чем вдвое увеличил площадь поместья, расширив его до двух гектаров.

Иосиф Кобзон Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

По данным СМИ, на охраняемой территории резиденции находятся три коттеджа (площадью 413 кв. м, 262 кв. м и 548 кв. м), гостевой дом, дом охраны (417 кв. м) и хозблок (191 кв. м). Стоимость резиденции оценивается в 0,4 млрд рублей.

Известно: в декларации о доходах Кобзон указывал, что владеет пятью квартирами и пятью земельными угодьями, а также тремя жилыми помещениями. Данных об этих объектах в открытых источниках нет, и стоимость наследства неизвестна.

Кроме того, после мэтра остался автомобиль Mercedes Maybach, который он приобрел за 10 млн рублей.

Сколько наследников у Кобзона

В своей жизни Иосиф Кобзон был трижды женат.

Его первой женой была коллега, эстрадная певица Вероника Круглова, известная в Советском Союзе по «суперхитам» «Прощайте, голуби», «Возможно», «Ничего не вижу, ничего не слышу». Брак с Кобзоном продлился всего два года. В 2024 году Круглова умерла в городе Эммервилл в Калифорнии.

Второй женой Кобзона стала знаменитая актриса и певица народная артистка СССР Людмила Гурченко. Ее брак с певцом также продлился недолго, и они разошлись в 1970 году. Детей от первых двух браков у Кобзона не было.

Настоящей спутницей жизни для легендарного баритона стала третья жена Нинель (в девичестве Дризина). У них с Кобзоном родились двое детей.

У старшего сына, бизнесмена и ресторатора Андрея Кобзона, трое собственных детей: Полина (род. 1999), Анита (род. 2001) и Михаил (род. 2008).

У дочери, Натальи Раппопорт, четверо детей: Идель (род. 1999), Мишель (род. 2000), Арнелла-Мари (род. 2004) и Ален-Джозеф (род. 2010).

Сам Иосиф Кобзон обычно говорил, что у него 10 внуков: родными он считал также двух дочерей первой жены сына Андрея (их она родила во втором браке) и внука своей сестры.

В мае 2026-го Нелли Кобзон рассказала, что за месяц у нее родилось двое правнуков. Имена малышей вдова певца раскрывать не стала, отметив, что «назвали их очень необычно».

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