Нашествие роботов и проблемы ИИ: что интересного происходит на ПМЭФ 3 июня

Нашествие роботов и проблемы ИИ: что интересного происходит на ПМЭФ 3 июня

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня, 3 июня 2026 года. Что интересного происходит в первый день ПМЭФ, правда ли в «Экспофоруме» случилось нашествие роботов?

Каков план проведения ПМЭФ-2026

В 2026 году Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня. Площадкой для мероприятия традиционно выступает «Экспофорум», организатором — Росконгресс. Главной темой в этом году стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В рамках ПМЭФ-2026 пройдет более 150 сессий, объединенных по разным тематическим направлениям. Президент России Владимир Путин выступит с речью на пленарном заседании, которое пройдет в пятницу, 5 июня.

Кто участвует в ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия стала страной — гостем ПМЭФ-2026 — в этом году отмечается 100-летие со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Эр-Риядом.

В пленарном заседании примет участие президент Танзании Самия Сулуху Хасан, на форуме также будут присутствовать президенты Узбекистана и Абхазии Шавкат Мирзиеев и Бадра Гунба, заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Участие в форуме подтвердили более 130 стран и территорий. Всего — около 20 тысяч человек. ПМЭФ посетит председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что интересного происходит на ПМЭФ 3 июня

В первый день ПМЭФ гостей в «Экспофоруме» встретили человекообразные роботы. Один из них одет в белую рубашку, черный костюм, красный галстук и кеды, а в руке несет портфель. Другой выступает в образе балерины, на плече висит красная сумка. Роботы подходили к гостям и посылали им воздушные поцелуи.

«Уверен, что смогу пожать от груди больше, чем ты», — заявил один из роботов посетителю.

Костюмированный робот утверждает, что является первым шагом «на пути к Скайнету».

Посетителей ПМЭФ-2026 в первый день застали и другие роботы: андроид-танцор, команда роботов-футболистов, которые могут бить по мячу и самостоятельно вставать после падения, а также робот-отоларинголог без рук и ног, оснащенный налобным рефлектором и фонендоскопом.

Российские автопроизводители показали новые или уникальные модели. Среди них — обновленный Aurus Senat, Volga K50, один из первых образцов ВАЗ-2101 «копейка», Lada Azimut в новом цвете, Lada Niva Legend, спортивная Lada Iskra.

Руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов на ПМЭФ заявил, что разработчикам моделей ИИ необходимо доносить до людей понимание границ применения технологии.

Он пояснил на примере поискового запроса «такси в Сочи», что ИИ не может «всеми этими службами [из выдачи] воспользоваться и сказать, какая лучше», поэтому не стоит воспринимать ранжирование как маркер качества услуг конкретной компании.

Volga K50 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Ответственность разработчика — сделать так, чтобы у человека не было иллюзий. Чтобы он понимал, глядя на ответ, что, скорее всего, так, но это может быть ошибка», — сказал Крайнов.

Основатель и руководитель дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелев рассказал на ПМЭФ, что компания отправила Владимиру Путину его художественно оформленную родословную.

«Все дошло до адресата. <...> И сейчас обсуждаем с одним из родственников переиздание книги, дополненной по роду президента», — сказал Шевелев.

Генеалогическое древо Путина разместили в раме на стенде дома «Кристиан» на экономическом форуме в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления.

Читайте также:

«Герани» зажигают от Харькова до Ровно: удары по Украине 3 июня

Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ

Почему не работает Telegram сегодня, 3 июня: замедление, когда заблокируют