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03 августа 2026 в 22:19

В Петербурге загорелся офис возле Финляндского вокзала

Пожар на 110 кв. метров произошел у Финляндского вокзала в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожар площадью 110 кв. метров произошел в двухэтажном здании на улице Михайлова, 11, недалеко от Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МЧС по городу в соцсетях. Для ликвидации возгорания были привлечены 28 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее стало известно, что возгорание произошло в офисе «Петербургской сбытовой компании». Сотрудники самостоятельно и оперативно покинули здание. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, возникший после атаки беспилотников ВСУ, локализован на площади 100 тыс. квадратных метров. Для тушения привлечены 67 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

До этого в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.

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