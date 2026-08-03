Залужный «спрогнозировал» будущее Украины в НАТО Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО и еще долго будет догонять РФ

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не вступит в НАТО. Такое мнение он высказал во время общего совещания украинских послов в Киеве, сообщает издание «Европейская правда».

По словам Залужного, на протяжении многих лет он занимался вопросами внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины, однако обещания о скором вступлении страны в Альянс так и не были реализованы. Он также раскритиковал Альянс, подчеркнув их устойчивое желание руководствоваться доктринами Второй мировой войны. По мнению посла, Украине потребуется еще около 12 лет, чтобы достичь уровня, который позволит хотя бы приблизиться к половине возможностей России в сфере военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, тема обсуждалась на встречах в Анкаре и Киеве, но тематику и конкретные вопросы он не раскрывал.