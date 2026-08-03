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03 августа 2026 в 23:23

«Огромная проблема»: Трамп назвал две главные угрозы для Европы

Трамп: нелегальная миграция и энергетика являются главными убийцами Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основными проблемами Европы являются нелегальная миграция и энергетика, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, именно эти два фактора «убивают» европейские страны.

Две вещи убивают Европу. Номер один — иммиграция. Номер два — энергетика, — заявил Трамп.

Ранее официальные представители правительства Испании сообщили, что ни одному из нелегальных мигрантов, пересекших границу из Марокко в испанский анклав Сеута, не удалось попасть на материковую часть страны. Они отметили, что целостность Шенгенского пространства сохраняется благодаря действующему двухступенчатому контролю на въезде.

До этого на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко появилось плавучее заграждение протяженностью 500 метров. Оно призвано затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город.

Кроме того, игрок марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи трагически погибла в возрасте 20 лет во время попытки переплыть пролив к испанскому эксклаву Сеута. Спортсменка не сумела достичь берега из-за неблагоприятной погодной обстановки в море, а также из-за усиленного патрулирования прибрежных вод испанскими службами.

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Европа
Дональд Трамп
мигранты
энергетика
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