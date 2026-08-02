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02 августа 2026 в 01:46

«Она хотела лучшей жизни»: известная футболистка погибла на пути в Сеуту

Марокканская футболистка Эль-Азизи погибла при попытке доплыть до Сеуты

Фото: IMAGO/Samuel Vega/www.imago-images.de/Global Look Press
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Игрок марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи трагически погибла в возрасте 20 лет во время попытки переплыть пролив к испанскому эксклаву Сеута, сообщил спортивный клуб, на который сослалось издание Mundo Deportivo. Спортсменка не сумела достичь берега из-за неблагоприятной погодной обстановки в море, а также из-за усиленного патрулирования прибрежных вод испанскими службами.

Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения, — говорится в заявлении.

Трагедия произошла на фоне резкого всплеска миграционной активности в этом районе. Так, в пятницу мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки в город со стороны Марокко проникли около 60 тыс. человек.

Сеута остается одним из двух испанских анклавов на африканском континенте (наряду с Мелильей), образуя единственный сухопутный коридор между ЕС и Африкой. Этот маршрут традиционно считается одним из самых востребованных для нелегальной миграции в Европу.

Ранее испанский премьер Педро Санчес обратился с письмом к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште в связи с миграционным кризисом в Сеуте. Он попросил в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС.

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«Она хотела лучшей жизни»: известная футболистка погибла на пути в Сеуту
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