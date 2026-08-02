Звезда «Клана Сопрано» ушел из жизни на 81-м году жизни В 80 лет умер актер из «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

Американский актер Винсент Пасторе скончался на 81-м году жизни, сообщает TMZ. Зрителям он известен по роли Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». О смерти артиста объявили после того, как сосед обнаружил его тело в квартире в Бронксе.

Винсент Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. Он принимал участие во Вьетнамской войне, а после службы окончил Университет Пейс, получив диплом в области драмы. Значительную известность актер обрел благодаря фильму 1995 года «The Jerky Boys: The Movie» и телефильму HBO 1996 года «Готти». В работе над «Готти» Пасторе снимался вместе с такими фигурами, как Тони Сирико, Фрэнк Винсент и Доминик Кьянезе, которые позже стали его коллегами в «Клане Сопрано».

В его фильмографии числятся такие работы, как «Глаза голубые», «Дом с двумя семьями», «Езда с мальчиками», «Свидетель мафии», «Мафия!», «Подводная братва», «Мальчишник в Лас-Вегасе», а также фильм Гая Ричи «Револьвер». Недавно Пасторе являлся постоянным участником сериала «Gravesend» и принимал участие в качестве приглашенной звезды в проекте «Yellowjackets».

Ранее в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.