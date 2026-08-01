Прогулка вдоль реки закончилась смертью для туристки из Петербурга Туристка из Петербурга погибла после падения в реку в Кабардино-Балкарии

Тело туристки из Санкт-Петербурга, упавшей в реку в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, обнаружено спасателями спустя неделю, сообщило региональное управление МЧС в МАКСе. В операции участвовали специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

По состоянию на 13:35 мск спасатели МЧС России обнаружили тело 65-летней женщины в реке Баксан. Женщина пропала 25 июля в ущелье Адыр-Су. Каждый день проводились поисковые работы, — сообщили в МЧС.

В местном следственном управлении СК проинформировали, что по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в СК рассказали, что женщина отправилась на прогулку вдоль горной реки самостоятельно и вскоре пропала.

Ранее региональный главк МЧС России сообщил, что в горах Северной Осетии обнаружили тело туриста из Воронежа, который пропал без вести пять дней назад. В поисковых работах участвовали более 20 человек личного состава. Сам инцидент произошел 27 июля. Мужчина входил в состав незарегистрированной туристической группы.