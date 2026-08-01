Певица Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену Эдита Пьеха хочет вернуться на сцену в свой 90-летний юбилей в 2027 году

Певица Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену в свой 90-летний юбилей в 2027 году, сообщает «КП-Петербург». В последнее время артистка редко появляется на публике и старается вести уединенный образ жизни.

Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки, — сказала артистка.

Ранее российская певица Алла Пугачева на фестивале в латвийской Юрмале заявила, что готова провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Стас Пьеха является достойным наследником династии артистов. Он отметил, что исполнитель добился всего без помощи бабушки Эдиты Пьехи.

Сам Стас Пьеха заявил, что со временем может сменить сценическое имя и стать Станиславом. Он связал это с особенностями возраста и добавил, что точно не хочет переводить свое имя на английский, так как его основная целевая аудитория — россияне.