Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом

Певец Стас Пьеха является достойным наследником династии артистов, заявил Общественной Службе Новостей музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что исполнитель добился всего без помощи бабушки Эдиты Пьехи.

Я считаю, что Стас Пьеха является достойным наследником своей династии знаменитых певцов. Он смог состояться как звезда, как певец. Ему даже не понадобилось покровительство его знаменитой бабушки, — заявил Соседов.

Он подчеркнул, что певец обладает талантом. Также критик выделил приятный тембр голоса и интересный музыкальный стиль.

Ранее певец Филипп Киркоров признался в давней ошибке, о которой жалеет до сих пор. Артист рассказал, что в свое время отказался от сотрудничества с композитором Константином Меладзе и группой «ВИА Гра».