Освобождение населенного пункта Химик в Донецкой Народной Республике имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации в районе Константиновки, заявил ТАСС высказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие под контроль Химика позволяет российским войскам усиливать давление на ВСУ в Константиновке.

Освобождение Химика — она же переименованная украинскими бойцами Молочарка — это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки, — заявил Марочко.

Эксперт отметил, что произошедшее свидетельствует о развитии успеха российских подразделений на северо-западном направлении в районе Константиновки. По его оценке, освобождение населенного пункта создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения на этом участке.

Ранее ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.