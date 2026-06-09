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09 июня 2026 в 01:28

ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке

Марочко: освобождение Химика приближает российские войска к Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Освобождение населенного пункта Химик в Донецкой Народной Республике имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации в районе Константиновки, заявил ТАСС высказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие под контроль Химика позволяет российским войскам усиливать давление на ВСУ в Константиновке.

Освобождение Химика — она же переименованная украинскими бойцами Молочарка — это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки, — заявил Марочко.

Эксперт отметил, что произошедшее свидетельствует о развитии успеха российских подразделений на северо-западном направлении в районе Константиновки. По его оценке, освобождение населенного пункта создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения на этом участке.

Ранее ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

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ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
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