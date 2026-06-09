Экзамен в автошколах России может получить новый этап проверки В РФ могут ввести проверку первой помощи на экзаменах в автошколах

Выпускников автошкол в России могут обязать подтверждать навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, передает ТАСС. Такая мера содержится в комплексе предложений по повышению качества подготовки водителей.

В числе прорабатываемых мер, как следует из документа, — введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена, — сказано в сообщении.

Документ также предусматривает проработку вопроса об обязательной видеофиксации процедуры экзамена. Подготовить соответствующий доклад в правительство к 2027 году поручено Минпросвещения, МВД и региональным властям.

Ранее сообщалось, что инструкторы по вождению в России должны будут иметь диплом о педагогическом образовании и пройти соответствующие курсы переподготовки с 1 сентября. Соответствующий профессиональный стандарт утвердило Министерство труда и социальной защиты.