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14 июля 2026 в 06:00

Юрист объяснил, за какие нарушения грозит штраф при учебной езде на машине

Юрист Свечников: инструктору по вождению грозит штраф за обучение в жилых зонах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Инструктору по вождению грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за обучение в жилых зонах, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников. По словам юриста, ответственность за ученика всегда несет обучающий, так как правила дорожного движения приравнивают его к водителю.

Правила учебной езды собраны в разделе 21 ПДД, утвержденных постановлением правительства № 1090. Ответственность наступает по статье 12.22 КоАП. Это предупреждение или 500 рублей штрафа. Платит всегда инструктор, поскольку пункт 1.2 ПДД приравнивает обучающего вождению к водителю. Поводов для протокола несколько: выезд на дорогу с учеником, не получившим первоначальные навыки на закрытой площадке, отсутствие у инструктора документа на право обучения или удостоверения нужной категории, машина без дублирующих педалей и специальных опознавательных знаков. Жилые зоны и дворы закрыты для обучения пунктом 17.2 ПДД, там протокол составят уже по статье 12.28 на 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - на 3 тыс. рублей, — пояснил Свечников.

Он отметил, что с 2020 года ученикам открыли автомагистрали. По словам юриста, муниципалитеты вправе утверждать перечни улиц, запрещенных для учебной езды. Также эксперт подчеркнул, что за непристегнутый ремень или телефон в руках инструктор ответит по отдельным статьям вдобавок к базовой.

Ранее автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов заявил, что дистанционное обучение в автошколах не ограничено по времени и позволяет заниматься в любой момент. По его словам, если садиться за уроки не уставшим, а отдохнув и поужинав, материал усваивается гораздо лучше.

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