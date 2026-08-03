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03 августа 2026 в 17:22

В Госдуме ответили, как повысить эффективность креативных индустрий

Депутат Говырин: синергия отраслей повысит эффективность креативных индустрий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Взаимодействие различных отраслей значительно повысит эффективность креативных индустрий, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии «Единая Россия» Алексей Говырин. Так, по его словам, один проект может привлечь больше финансирования благодаря заказам от нескольких участников рынка.

Креативная экономика начинает приносить региону ощутимый доход тогда, когда участники разных сфер работают вместе и создают общий продукт. Разговор только об отдельных отраслях почти всегда сужает картину. Дизайн сам по себе остается услугой, сельское хозяйство дает сырье, туризм предлагает маршрут, цифровые технологии обеспечивают сервис. Экономическая ценность резко возрастает в момент их соединения. Один проект дает заказы сразу нескольким участникам и оставляет больше денег внутри региона. Именно связи превращают талант отдельного автора в часть местной экономики, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что региону важно понимать всю цепочку создания ценности, включая тех, кто генерирует идеи, производит, оформляет, продвигает и продает результат. По словам депутата, разрыв между этими этапами часто оставляет перспективные задумки нереализованными.

Постоянное сотрудничество дает новые товары, рабочие места, туристические маршруты и узнаваемые образы территории. Художнику нужен производитель, способный выпустить серию товаров. Мастеру нужен дизайнер, который адаптирует традиционный орнамент для современного покупателя. Архитектору нужны предприниматели, культурные объединения и жители, чтобы городское пространство получило постоянную аудиторию. Каждое такое взаимодействие расширяет рынок для всех участников. Основой креативной экономики становится среда, в которой люди из разных сфер регулярно встречаются, находят общую задачу и доводят идею до рынка, — резюмировал Говырин.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект, предлагающий упростить проверку бизнеса при госзакупках с помощью сервисов ФНС. Новый механизм, по заявлению ведомства, поможет уменьшить риски предоставления ложных данных и снизит нагрузку на заказчиков.

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