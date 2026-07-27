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27 июля 2026 в 18:08

Минфин просит кардинально упростить проверки бизнеса перед госзакупками

Минфин предложил законопроект по упрощению проверки участников госзакупок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минфин внес в правительство законопроект об упрощении проверки бизнеса при госзакупках с использованием сервисов ФНС, передает пресс-служба ведомства. Согласно заявлению, новый механизм позволит минимизировать риски предоставления недостоверных данных и снизить нагрузку на заказчиков.

Минфин России внес в правительство РФ законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) ФНС России при осуществлении закупок, — говорится в сообщении.

В документе сказано, что соответствие участников требованиям будет подтверждаться автоматически через сервисы налоговой. Заказчики получат информацию от операторов электронных площадок через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС).

Таким образом можно будет проверить достоверность сведений в ЕГРЮЛ, отсутствие в списке экстремистов и террористов, а также наличие арестованных счетов или имущества. Кроме того, система позволит узнать о задолженностях по обязательным платежам в бюджет.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщал, что порог госзакупок у малого бизнеса увеличился с 20 млн до 30 млн рублей. Он напомнил, что в России повысили пороги нескольких видов госзакупок, в том числе для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

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