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27 июля 2026 в 18:44

Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине

Экс-нардеп Марков: блокада Украины от внешних поставок ускорит приближение мира

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Блокада Украины от внешних поставок ускорит приближение мира, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он отметил, что уничтожение транспортных коридоров лишит ВСУ военной помощи.

Мы сейчас блокируем порты. Надо еще перебить мосты, полностью заблокировать Украину от любых внешних поставок, навести там порядок и не слушать США. Никто не рыпнется, если будет четко понимать, что ответка прилетит мгновенно. Добьемся своих территориальных результатов, и тогда будем о чем-то договариваться. После этого можно говорить с Западом о перемирии. Ничего другого они не понимают. Они должны нас просто бояться. Все попытки договоренностей с ними невозможны, потому что там только ложь, обман и лицемерие, — сказал Марков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по мостам и тоннелям, расположенным в Галиции, а также уничтожение портов могут стать решающими факторами, которые вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры. По его мнению, для достижения этого эффекта вовсе не требуется масштабная эскалация с блоком НАТО.

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