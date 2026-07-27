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27 июля 2026 в 18:31

Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке

Евстигнеева: Киев намеренно размещает военные объекты в гражданской застройке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина намеренно размещает военные объекты в гражданской застройке, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета безопасности организации. По ее словам, Киев старается спекулировать на последствиях и переложить ответственность на РФ. Текст выступления опубликовали на сайте постпредства.

Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ. Само по себе формальное отнесение объекта к гражданской сфере не меняет характера его фактического использования, — заявила Евстигнеева.

По ее словам, Киев располагает свои склады и технику в городской застройке. ВСУ используют мирный транспорт в своих целях. Посол добавила, что Украина пытается обвинить Россию в якобы милитаризации гражданской инфраструктуры и нарушениях международного гуманитарного права.

Ранее Евстигнеева раскрыла, что удары ВСУ по ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе. По ее словам, Киев пытается дестабилизировать руководство станции.

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