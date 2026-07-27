Российский дипломат прояснила, к чему приведут удары Киева по ЗАЭС Постпредство России при ООН: удары Киева по ЗАЭС могут привести к катастрофе

Атаки Киева по ЗАЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Она отметила, что повторяющиеся удары по объекту свидетельствуют о желании Украины дезорганизовать управление станцией. Текст выступления опубликовали на сайте постпредства РФ при ООН.

Украинские боевики не прекращают террор против персонала Запорожской АЭС. 15 июля в результате прицельного удара БПЛА ВСУ по служебному автомобилю погибли главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель. Убийство специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность, свидетельствует о стремлении Киева дезорганизовать управление АЭС и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы, — заявила дипломат.

Евстигнеева отметила, что террор Киева интернационализируется. По ее словам, ни территории Европы, ни иностранные операторы больше не находятся в безопасности.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к государственной награде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.