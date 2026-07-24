Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 09:09

Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам

Лихачев сообщил о представлении погибших сотрудников ЗАЭС к наградам

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный инженер Запорожской АЭС и водитель, погибшие в результате удара ВСУ, представлены к государственным наградам, сообщил ТАСС глава Росатома Алексей Лихачев. В настоящее время ожидается решение президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников [ЗАЭС]. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, главном инженере, человеке, который прошел путь от рядового инженера до главного инженера, до главного человека по технической политике, по безопасности станции. Он погиб практически на своем трудовом посту и представлен, как и водитель, погибший вместе с ним, к государственной награде, — сказал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к государственной награде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.

До этого Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, из-за чего скончался водитель Дмитрий Филиппов. По словам главы Росатома, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.

Регионы
Запорожская область
ЗАЭС
госнаграды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп
Самый популярный блогер мира рассказал о свадьбе
Татьяна Ким обнародовала истинный масштаб потерь на складах Wildberries
Появились кадры задержания женщины, готовившей теракт в Москве
Счастливый билет принес жителю Тулы 12,9 млн
Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам
«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям
Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь
Соколов раскрыл первые данные после ракетной атаки на Киров
Стало известно, куда целились ВСУ при атаке на Тверь
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть
Экс-солист Modern Talking готов прилететь в Москву за 45 млн рублей и пиво
ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве
«Исторический минимум»: Котяков рассказал о важном для России рекорде
«Неприятный сюрприз»: Каллас ополчилась на США за несоблюдение сделки
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
В Иране ответили на предложение США о временном перемирии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ
Более 570 беспилотников сбили над Россией минувшей ночью
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.