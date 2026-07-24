Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам Лихачев сообщил о представлении погибших сотрудников ЗАЭС к наградам

Главный инженер Запорожской АЭС и водитель, погибшие в результате удара ВСУ, представлены к государственным наградам, сообщил ТАСС глава Росатома Алексей Лихачев. В настоящее время ожидается решение президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников [ЗАЭС]. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, главном инженере, человеке, который прошел путь от рядового инженера до главного инженера, до главного человека по технической политике, по безопасности станции. Он погиб практически на своем трудовом посту и представлен, как и водитель, погибший вместе с ним, к государственной награде, — сказал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к государственной награде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.

До этого Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, из-за чего скончался водитель Дмитрий Филиппов. По словам главы Росатома, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.