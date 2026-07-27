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27 июля 2026 в 18:51

Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу

Песков: управленец должен понимать технологии, коммуникацию и госуправление

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Успешный управленец должен сочетать в себе владение технологиями, коммуникативные навыки и талант в госуправлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, именно симбиоз этих трех качеств делает работу эффективной.

Сейчас особенно востребованы специалисты, которые умеют сочетать в себе и технологии, и коммуникации, и таланты в государственном управлении, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни одно из этих свойств по отдельности «не выстрелит». По его мнению, это касается политиков, специалистов по коммуникациям и даже «пропагандиста в хорошем смысле этого слова».

Ранее Песков сообщал, что президент Владимир Путин каждой темой овладевает «от а до я» и способен вести дискуссии даже со специалистами. По словам представителя Кремля, его всегда восхищало желание и стремление главы государства к постоянному обучению.

До этого он заявлял, что информационная война скорее всего никогда не закончится. По его словам, это очень тяжелое сражение, стране всегда придется противодействовать позициям многих государств. Часть из них не любят Россию из-за ее силы, величины или самостоятельности.

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