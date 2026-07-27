«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина Песков восхитился умением Путина постигать каждую тему от а до я

Президент Владимир Путин каждой темой овладевает от а до я, он способен вести дискуссии даже со специалистами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По словам представителя Кремля, его всегда восхищало стремление главы государства к постоянному обучению.

Каждый раз Путин овладевает темой от а до я. И он фактически в состоянии вести компетентные споры с теми специалистами, которые на этой теме «сидят» всю жизнь. Это всегда вызывало мое восхищение. Способность учиться всегда, постоянно, на протяжении всей своей рабочей жизни, — заявил Пессков.

По его словам, в один день глава государства может заниматься топливно-энергетическим комплексом. Уже на следующий день ему приходится погружаться в вопросы сельского хозяйства и удобрений, а затем переключаться на международные отношения.

Ранее Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ заявил, что ему «сливается» вся информация, которая только есть по спецоперации. Глава государства уточнил, что получает сведения от официальных лиц, командиров и бойцов, с которыми удается увидеться, а также от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения и в целом по стране.