Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО

Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО Путин заявил, что обладает всей информацией об СВО

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военнослужащими ВМФ РФ, что к нему стекаются все имеющиеся данные о ходе специальной военной операции, передает РИА Новости. Глава государства уточнил, что получает сведения из нескольких каналов: от официальных структур, командиров подразделений, бойцов при личных контактах, а также от спецслужб, отслеживающих обстановку как на линии фронта, так и внутри страны.

Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации], — сказал президент.

Ранее президент сообщил, что время от времени знакомится с материалами блогеров, освещающих специальную военную операцию. По оценке главы государства, отдельные авторы предоставляют максимально достоверную информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Путин заявил, что масштабные государственные затраты на специальную военную операцию продиктованы объективной необходимостью и полностью оправданны. В ходе общения с моряками ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день российский лидер подчеркнул абсолютный приоритет выполнения поставленных перед СВО задач.