Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военнослужащими ВМФ РФ, что к нему стекаются все имеющиеся данные о ходе специальной военной операции, передает РИА Новости. Глава государства уточнил, что получает сведения из нескольких каналов: от официальных структур, командиров подразделений, бойцов при личных контактах, а также от спецслужб, отслеживающих обстановку как на линии фронта, так и внутри страны.
Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации], — сказал президент.
Ранее президент сообщил, что время от времени знакомится с материалами блогеров, освещающих специальную военную операцию. По оценке главы государства, отдельные авторы предоставляют максимально достоверную информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Путин заявил, что масштабные государственные затраты на специальную военную операцию продиктованы объективной необходимостью и полностью оправданны. В ходе общения с моряками ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день российский лидер подчеркнул абсолютный приоритет выполнения поставленных перед СВО задач.