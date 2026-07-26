Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 20:08

Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО

Путин заявил, что обладает всей информацией об СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с военнослужащими ВМФ РФ, что к нему стекаются все имеющиеся данные о ходе специальной военной операции, передает РИА Новости. Глава государства уточнил, что получает сведения из нескольких каналов: от официальных структур, командиров подразделений, бойцов при личных контактах, а также от спецслужб, отслеживающих обстановку как на линии фронта, так и внутри страны.

Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации], — сказал президент.

Ранее президент сообщил, что время от времени знакомится с материалами блогеров, освещающих специальную военную операцию. По оценке главы государства, отдельные авторы предоставляют максимально достоверную информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Путин заявил, что масштабные государственные затраты на специальную военную операцию продиктованы объективной необходимостью и полностью оправданны. В ходе общения с моряками ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день российский лидер подчеркнул абсолютный приоритет выполнения поставленных перед СВО задач.

Власть
Владимир Путин
информация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил изменения о пробации для части осужденных
ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области
В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта
Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло
Стало известно, почему Пугачева ходит с тростью
Стали известны подробности гибели альпиниста на Эльбрусе
Посетителей московского «Европолиса» экстренно эвакуировали
Следком возбудил уголовное дело о гибели иностранных туристов на Эльбрусе
Овечкин и еще пять россиян вошли в заявку на Матч звезд НХЛ
Лавров выразил соболезнования Ирану из-за атаки БПЛА на грузовое судно
Каких блогеров смотрит Путин? Что он сказал, с какими военкорами знаком
Историк назвал истинных виновников в конфликте с Украиной
Стало известно, почему военные США сбивают не все иранские ракеты
Российские войска уничтожили балкеры, доставлявшие военные грузы ВСУ
Иран пообещал ответить «нахлебнику в Киеве» за судно на Каспии
ВСУ ранили трех сотрудников скорой помощи в российском регионе
Путин перечислил, кто «сливает» ему всю информацию об СВО
Песков высказался о многочисленных атаках ВСУ на склады Wildberries
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.