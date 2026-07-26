«В точку попадают»: Путин признался, что смотрит военных блогеров Путин заявил, что смотрит публикации блогеров о ходе конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что периодически смотрит публикации блогеров о ходе специальной военной операции. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, некоторые из них передают наиболее правдивую ситуацию о положении на фронте.

Есть блогеры, которых я иногда, когда позволяет время, с удовольствием смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь: «Здорово, молодцы, прямо в точку попадают». Такие люди есть, — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По словам российского лидера, в течение ближайших лет эти территории будут принадлежать другим государствам, которые владели ими в недалеком прошлом.

Кроме того, по словам Путина, крупные вложения страны в специальную военную операцию представляют собой необходимость и оправданны с точки зрения поставленных задач. Глава государства в беседе с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день подчеркнул безусловный приоритет достижения целей СВО.