«Все встанет на свои места»: Путин предрек потерю Киевом западных земель Путин: Украина рано или поздно утратит свои западные территории

Украина рано или поздно потеряет свои западные земли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что все исторически встанет на свои места, передает РИА Новости.

Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что значительные вложения ресурсов России в спецоперацию являются вынужденной и обоснованной мерой. Путин отметил приоритетность достижения целей СВО. Он также подчеркнул, что РФ не развязывала конфликт, а только ответила на боевые действия, развязанные украинским правительством. Российский лидер напомнил, что Запад поддерживал действия Киева.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты. По его словам, военные четко понимают свои задачи.