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26 июля 2026 в 16:43

Песков обозначил цели ВС России в зоне СВО

Песков: ВС России по мере необходимости уничтожают военный потенциал Киева

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Российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, по его словам, военные четко понимают свои задачи.

Они (российские военные, — NEWS.ru) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия, — заявил Песков.

Ранее командир подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ с позывным Луч сообщил, что с начала июля в Харьковской области российские операторы БПС уничтожили более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ. Он рассказал, что цели обнаруживали даже в ночное время по тепловому излучению.

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