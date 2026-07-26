Песков обозначил цели ВС России в зоне СВО

Российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, по его словам, военные четко понимают свои задачи.

Они (российские военные, — NEWS.ru) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия, — заявил Песков.

Ранее командир подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ с позывным Луч сообщил, что с начала июля в Харьковской области российские операторы БПС уничтожили более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ. Он рассказал, что цели обнаруживали даже в ночное время по тепловому излучению.