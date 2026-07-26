Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 10:27

«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине

Военнослужащий Луч: «Север» уничтожил 50 станций Starlink ВСУ с начала июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ уничтожили с начала июля в Харьковской области более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч. По его словам, российские бойцы обнаруживали цели даже ночью, используя тепловое излучение. Поражение наносилось с применением артиллерии и беспилотников, оснащенных осколочно-фугасными зарядами и системами сброса.

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала июля в Харьковской области, — сообщил Луч.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские войска систематически противодействуют использованию терминалов Starlink украинскими формированиями в зоне боевых действий. По словам специалиста, ВС РФ имеют в своем арсенале оборудование для глушения сигналов данных спутниковых систем.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского бизнесмена Илона Маска, заявила, что принудить Москву к отводу войск невозможно. В ответ на высказывание предпринимателя дипломат предложила ему самому «отвести Starlink», чтобы остановить гибель людей.

Европа
Украина
ВС РФ
ВСУ
Starlink
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Названо крупнейшее месторождение золота в России
Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня
«Не заинтересован в мире»: Мендель рассказала о главном интересе Зеленского
Непогода в одном из регионов унесла жизнь россиянина
Пугачева заявила о готовности дать концерт в Киеве
В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем
«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине
В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку
Эксперт рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина
Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары
Почти 20 дронов атаковали российский регион за сутки
«Союз МС-28» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС
Китай спас десятки моряков с затонувшего судна во Вьетнаме
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
«Русские победят»: в США объяснили, во что превращается Украина
Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе
В МЧС раскрыли новые детали поисковой операции на Эльбрусе
СК раскрыл основное направление работы по делу о терактах на Ставрополье
Выжившему на Эльбрусе иностранному альпинисту оказывают помощь
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.