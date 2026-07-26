«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине Военнослужащий Луч: «Север» уничтожил 50 станций Starlink ВСУ с начала июля

Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ уничтожили с начала июля в Харьковской области более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч. По его словам, российские бойцы обнаруживали цели даже ночью, используя тепловое излучение. Поражение наносилось с применением артиллерии и беспилотников, оснащенных осколочно-фугасными зарядами и системами сброса.

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала июля в Харьковской области, — сообщил Луч.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские войска систематически противодействуют использованию терминалов Starlink украинскими формированиями в зоне боевых действий. По словам специалиста, ВС РФ имеют в своем арсенале оборудование для глушения сигналов данных спутниковых систем.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского бизнесмена Илона Маска, заявила, что принудить Москву к отводу войск невозможно. В ответ на высказывание предпринимателя дипломат предложила ему самому «отвести Starlink», чтобы остановить гибель людей.