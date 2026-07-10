Военэксперт оценил возможности России по борьбе со Starlink Военэксперт Леонков: Россия уже решает проблему с использованием Starlink ВСУ

Россия активно борется с использованием системы спутниковой связи Starlink Вооруженными силами Украины в зоне СВО, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в распоряжении ВС РФ есть средства подавления сигналов этих спутников.

Россия уже решает проблему со Starlink. Есть комплексы радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы этой системы, в результате чего беспилотники ВСУ становятся бесполезными, — пояснил он.

Эксперт обратил внимание на публикации в западных СМИ о том, что бороться со Starlink российской армии помогает Китай. Такие материалы Леонков считает вбросами.

Я думаю, это такой нарратив, который сейчас вбрасывают в попытке втянуть Китай в украинский конфликт. Это делается не первый раз, — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink. Установка состоит из нескольких прицепов со спутниковыми тарелками и способна излучать мощные помехи на конкретный спутник.