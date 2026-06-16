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16 июня 2026 в 17:48

Россия нашла средство борьбы со спутниками Starlink

Комплекс для глушения Starlink разработали в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские инженеры разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По информации авторов, система состоит из нескольких прицепов с установленными спутниковыми тарелками.

Известно, что установка способна излучать мощные помехи на конкретный спутник. Таким образом, она прерывает его связь с наземными терминалами. По информации канала, система обеспечивает защиту на площади примерно 20 кв. км.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с бойцами СВО, что отечественная низкоорбитальная система ни в чем не будет уступать американскому проекту Starlink. РФ в самое последнее время вывела на орбиту еще 16 космических аппаратов для создания отечественного аналога западной системы, уточнил он.

До этого генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что несколько проектов, связанных с созданием тяжелых боевых беспилотников, находятся на финальной стадии испытаний. Руководитель компании подчеркнул, что сектор тяжелых дронов стал для корпорации приоритетным направлением.

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РЭБ
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