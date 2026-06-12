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12 июня 2026 в 16:52

Путин анонсировал российский аналог Starlink для управления тяжелыми БПЛА

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»
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В России ведется разработка спутниковой группировки для управления тяжелыми беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами СВО. Российский лидер подчеркнул, что отечественная низкоорбитальная система ни в чем не будет уступать американскому проекту Starlink, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что Министерство обороны РФ постепенно превращается в высокотехнологичное ведомство. Путин также отметил, что страна ведет весьма интенсивную работу по совершенствованию FPV-беспилотников и аппаратов с элементами искусственного интеллекта.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что несколько проектов, связанных с созданием тяжелых боевых беспилотников, находятся на финальной стадии испытаний. Руководитель компании подчеркнул, что сектор тяжелых дронов стал для корпорации приоритетным направлением.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что глава ведомства Андрей Белоусов дал указание интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые модели беспилотных аппаратов-перехватчиков. Это, по информации пресс-службы, позволит еще сильнее автоматизировать процесс обнаружения и уничтожения целей.

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