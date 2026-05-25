Белоусов дал поручение по новым видам российских дронов-перехватчиков

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил внедрить в единый программно-аппаратный комплекс новые виды беспилотников-перехватчиков, заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что это еще лучше автоматизирует процесс и повысит эффективность борьбы с дронами ВСУ самолетного типа.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание, на котором заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Также министр вручил ордена трем соединениям группировки за проявленный героизм.

До этого стало известно, что дежурные силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией России. Наибольшее количество БПЛА было ликвидировано 20 и 23 мая — 780 и 800 дронов соответственно.