25 мая 2026 в 09:11

Медведев рассказал, почему нужно оставить длинные школьные каникулы

Медведев назвал длинные школьные каникулы летом традицией для России

Длинные школьные каникулы летом — традиция для России, заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что этот период отдыха нужен педагогам для восстановления сил и подготовки к новому учебному году.

Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что летом дети должны уйти на перезагрузку вместе с родителями. Он подчеркнул, что детский досуг в это время нужно делать активным, познавательным и разнообразным.

Ранее эксперт Минпросвещения Игорь Якимов рассказал, что летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся на пять дней раньше. Отдыхать школьники начнут с 27 мая. Он отметил, что единые даты помогут в организации школьных мероприятий, а также обеспечению мер безопасности.

До этого психолог Ирина Таранова заявила, что в период подготовки к ЕГЭ школьникам стоит обращаться за психологической помощью, чтобы разработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Специалист подчеркнула, что это позволит ребенку справляться с нагрузкой.

