Обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед рассказал о неоднократных попытках вербовки со стороны британских спецслужб. По словам актера, которые передает The Guardian, такие случаи происходили трижды, и каждый из них он охарактеризовал как «несколько нелепый».

В первый раз это случилось, когда Ахмед возвращался со съемок своей дебютной картины «Дорога на Гуантанамо». После приземления в аэропорту Лутон он и его команда устроили небольшое празднование. В какой-то момент сотрудники спецслужб схватили актера.

Они завели меня в подсобку, схватили за руку, угрожали сломать ее, отобрали телефон, притворились, что нажимают на кнопки, случайно переключили язык на датский. Я подумал: «Это просто уморительно», — отметил Ахмед.

Второй раз он узнал о планах завербовать его от своего друга. О третьем случае знаменитости поведал кто-то из руководства BBC. Несмотря на все произошедшее, актер не стал вдаваться в подробности того, чем именно закончились эти эпизоды и почему спецслужбы проявляли к нему интерес.

Ранее режиссер документальной ленты, удостоенной премии «Оскар», Павел Таланкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потерял свою статуэтку во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт. Вину за случившееся он возложил на сотрудников службы безопасности американского аэропорта.