Оскароносный режиссер потерял статуэтку при перелете

Режиссер документальной ленты, удостоенной премии «Оскар», Павел Таланкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потерял свою статуэтку во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт, сообщает New York Post. Он возлагает вину за случившееся на сотрудников службы безопасности американского аэропорта.

Сотрудники службы безопасности на транспорте не разрешили ему пронести его награду в салон, несмотря на то, что до этого он не раз перевозил ее без проблем. Проверяющие посчитали золотую фигурку потенциально опасным предметом, который можно использовать как оружие.

Кроме того, сотрудники отклонили предложение представителя авиакомпании Lufthansa о том, чтобы режиссер лично взял награду на борт и держал при себе на протяжении всего полета. В итоге Таланкину пришлось сдать статуэтку в багаж. Однако по прибытии во Франкфурт он обнаружил, что коробка вместе с содержимым исчезла.

В случае утери или повреждения статуэтки телеакадемия выдает дубликат, но взимает за него себестоимость. Она составляет от $400 до 1 тыс. (30-74 тыс. рублей) в зависимости от текущих цен на золото.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев устроил словесную перепалку с сотрудниками авиакомпании United Airlines из-за того, что его багаж потеряли по пути в Майами. Пресс-служба авиаперевозчика в ответ на публичную жалобу спортсмена направила стандартное сообщение с извинениями и просьбой прислать номер дела в личные сообщения.