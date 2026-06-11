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11 июня 2026 в 03:42

Тегеран поймал Трампа на лжи о переговорах

Tasnim: Иран опроверг сообщения о переговорах с Трампом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Представители Ирана не проводили телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в агентстве Tasnim. Также, по этим данным, Тегеран не обращался к Вашингтону с просьбой прекратить бомбардировки.

Источник утверждает, что информация о подобных контактах между иранской и американской сторонами не соответствует действительности. Он подчеркнул, что просьб о прекращении ударов со стороны Ирана не поступало.

По информации агентства, Тегеран намерен действовать иначе и не связывает свои дальнейшие шаги с переговорами по этому вопросу. Вместо контактов с США Иран, как утверждается, рассчитывает ответить на вооруженную агрессию.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Ирана. Американский лидер заявил, что представители руководства страны связались с ним вечером.

До этого центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил: иранские власти принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. По его словам, Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

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