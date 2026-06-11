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11 июня 2026 в 02:43

Тегеран закрыл Ормузский пролив

Фото: Wen Xinnian/Global Look Press
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Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны, заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил страны. Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

В штабе заявили, что причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в регионе. Сообщается, что любые попытки прохода через пролив будут пресекаться. Кроме того, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что уже поразили два судна при попытке прохода через Ормузский пролив.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Ормузский пролив не сможет вернуться к работе в штатном режиме сразу после открытия. Он отметил, что сейчас там заблокировано большое количество кораблей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

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Тегеран закрыл Ормузский пролив
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