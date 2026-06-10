Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 12:55

Энергетик объяснил, что будет в случае открытия Ормузского пролива

Энергетик Пикин: Ормузский пролив не вернется в штатный режим после открытия

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ормузский пролив не сможет вернуться к работе в штатном режиме сразу после открытия, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он отметил, что сейчас там заблокировано большое количество кораблей.

Сейчас в Ормузском проливе около 2 тыс. кораблей заперто, эту пробку нужно еще разобрать, на это уйдет примерно два месяца. Только после этого будет нормально все работать, — рассказал Пикин.

Энергетик подчеркнул, что сроки урегулирования конфликта вокруг пролива постоянно сдвигаются. По его мнению, процессы будут запущены только к началу следующего года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

Мир
Ормузский пролив
нефть
энергетики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активистку приговорили к 17 годам за спонсирование террористов
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО
МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.