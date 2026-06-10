Энергетик объяснил, что будет в случае открытия Ормузского пролива Энергетик Пикин: Ормузский пролив не вернется в штатный режим после открытия

Ормузский пролив не сможет вернуться к работе в штатном режиме сразу после открытия, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он отметил, что сейчас там заблокировано большое количество кораблей.

Сейчас в Ормузском проливе около 2 тыс. кораблей заперто, эту пробку нужно еще разобрать, на это уйдет примерно два месяца. Только после этого будет нормально все работать, — рассказал Пикин.

Энергетик подчеркнул, что сроки урегулирования конфликта вокруг пролива постоянно сдвигаются. По его мнению, процессы будут запущены только к началу следующего года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.