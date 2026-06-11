Трамп поговорил с чиновниками Ирана Трамп заявил о телефонном разговоре с чиновниками Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Ирана, передает телеканал Fox News. Американский лидер заявил, что представители руководства страны связались с ним вечером.

Он отметил, что напрямую разговаривал с одним из наиболее высокопоставленных иранских официальных лиц. Других подробностей беседы, а также информации о ее содержании не сообщается.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом применил 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по территории Ирана. По его словам, часть целей находились на расстоянии около 65 километров от Тегерана.

До этого военные Соединенных Штатов ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ведомстве уточнили, что самолет американских ВВС выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна.

Трамп в то же время заявил, что американские военные намерены начать масштабные атаки на Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache. По словам главы Белого дома, у Вашингтона есть право на такие действия, они начнутся сегодня.