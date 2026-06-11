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11 июня 2026 в 02:56

США выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану

Фото: Li Rui/Global Look Press
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Соединенные Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по территории Ирана, сообщил Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, часть целей находились на расстоянии около 65 километров от Тегерана.

Других подробностей не приводится. Информации о последствиях ударов и возможном ущербе нет.

Ранее военные Соединенных Штатов ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ведомстве уточнили, что самолет американских ВВС выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна.

До этого Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены начать масштабные атаки на Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache. По словам главы Белого дома, у Вашингтона есть право на такие действия, они начнутся сегодня.

Прежде постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

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